Slalom: Shiffrin siegt trotz Schreckmoment

Ihren Ausfall im Zagreb-Slalom hat Mikaela Shiffrin gut verdaut: Die US-Amerikanerin entschied den Slalom in Maribor nach knapper Halbzeitführung für sich und verwies Wendy Holdener um 0,19 Sekunden auf den zweiten Rang - und das, obwohl ihr im Finale eine abgebrochene Torstange unter die Skier rutschte und sich ein Sturz nur knapp vermeiden ließ. Rang drei ging an die Schwedin Frida Hansdotter.

Als beste ÖSV-Läuferin kam einmal mehr Bernadette Schild auf Rang acht ins Ziel. Auch Michaela Kirchgasser zeigte sich verbessert und schaffte als 12. den Sprung in die Top 15. "Es war wichtig für mich, dieses Gefühl mitzunehmen", sagte Kirchgasser, die in den letzten drei Slalom-Bewerben jeweils Ausfälle hatte verkraften müssen. Ebenfalls in die Punkteränge kamen Katharina Truppe als 19. und Katharina Liensberger auf Platz 25. Katharina Huber hatte nicht so viel Glück wie Shiffrin: Auch ihr fiel eine abgebrochene Torstange genau vor die Ski und brachte sie zu Fall.