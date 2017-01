Slalom: Shiffrin patzt in Zagreb - Zuzulova führt

Erstmals seit langem heißt die Favoritin vor einem zweiten Slalom-Durchgang nicht Mikaela Shiffrin: Die Weltcup-Dominatorin schied im ersten Durchgang in Zagreb schon nach knapp der Hälfte des Laufes mit einem Einfädler aus. Weil auch Wendy Holdener einfädelte, heißt die Halbzeitführende Veronika Velez-Zuzulova.

Unmittelbar dahinter klassierte sich Bernadette Schild: Mit 0,39 Sekunden Rückstand liegt die ÖSV-Läuferin als Zweite knapp vor Sarka Strahova (+0,41 Sekunden).

Für Shiffrin markiert der Lauf in Zagreb das Ende einer beeindruckenden Serie: Mit dem Einfädler verzeichnete sie ihren ersten Ausfall in einem Weltcup-Slalom seit dem 29. Dezember 2012 (Semmering). Shiffrin war auf der Jagd nach dem 13. Sieg in Folge in einem von ihr bestrittenen Slalom.