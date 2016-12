Slalom: Kristoffersen siegt in Madonna di Campiglio

Im Vorjahr galten die Schlagzeilen nicht den Skifahrern. Damals war beim Slalom in Madonna di Campiglio eine TV-Drohne unmittelbar hinter Marcel Hirscher vom Himmel gefallen. Der Salzburger hatte großes Glück und wurde noch Zweiter hinter dem Norweger Henrik Kristoffersen.

Heuer lenkte nichts ab vom großen Slalom-Duell zwischen dem Österreicher und dem Norweger. Und die hundert Weltcuppunkte gingen wieder an Kristoffersen. In einem packenden Kampf der beiden herausragenden Slalomfahrer setzte sich der 22-Jährige am Ende um 33 Hundertstelsekunden vor Hirscher durch. Abgerundet wurde das Slalom-Spektakel in Madonna vor prächtiger Kulisse mit einem dritten Platz von Lokalmatador Stefano Gross (+1,35).

Kristoffersen feierte seinen zwölften Weltcupsieg, und er gewann in seinem zweiten Slalom der Saison zum zweiten Mal vor Marcel Hirscher. "Ich habe viel trainiert und hart gearbeitet, jetzt sieht man das Ergebnis", sagte der Sieger. "Dabei war ich nach meinem ersten Lauf gar nicht so zufrieden."

Beim Auftaktrennen in Levi hatte noch Hirscher gesiegt – doch da war Kristoffersen wegen Streitigkeiten um seinen Helmsponsor nicht am Start.

Prophet

Schon nach dem ersten Lauf war Hirscher auf Rang zwei gelegen, 23 Hundertstel hatten auf Kristoffersen gefehlt: "Es hat sich super angefühlt, es war eine Freude und eine Gaudi zu fahren", sagte er. Er wusste aber auch schon: "Viele Reserven habe ich nicht mehr."

Die restlichen Österreicher fuhren solide, wenngleich nicht überragend. Marco Schwarz wurde Zehnter und war zufrieden, "dass ich endlich ein Ergebnis im Ziel habe. Aber ich habe nicht alles erwischt, da wäre noch mehr gegangen."

Vor den Augen seines berühmten Bruders Mario belegte Michael Matt Rang 11, Christian Hirschbühl wurde 16., Marc Digruber musste sich mit Rang 20 begnügen. Unglücklich verlief der Tag für Manuel Feller. Der 24-Jährige flog mit starker Zwischenzeit im ersten Lauf raus.

Kurze Pause

Nach der stressigen Vorweihnachtszeit mit fünf Rennen innerhalb von sieben Tagen können die Ski-Herren nur ganz kurz durchschnaufen.

Nach einer Pause unter den heimischen Christbäumen geht es schon am 26. Dezember in Santa Caterina mit dem Abfahrtstraining weiter, an dem auch Marcel Hirscher teilnehmen wird. Am folgenden Dienstag wird er in der Lombardei im Super-G starten, am Donnerstag geht es dann in der Kombination um weitere 100 Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup. Die Spezialabfahrt am Mittwoch wird sich Hirscher aber nicht antun.

Fünf Mal hat er schon die große Kristallkugel gewonnen, 251 Punkte liegt er vor seinem ersten Verfolger, Henrik Kristoffersen. Noch nie zuvor war sein Vorsprung zu Weihnachten so groß.