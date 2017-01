Slalom: Hirscher im Blindflug weit zurück

Als Henrik Kristoffersen mit Startnummer 3 auf die Piste in Adelboden ging, herrschten perfekte Sichtverhältnisse. Innerhalb der folgenden zwei Minuten zog allerdings dichter Nebel in den Kurs, sodass Marcel Hirscher mit Startnummer 6 bereits im Blindflug unterwegs war. Mit einem Rückstand von 1,60 Sekunden auf den klar schnellsten Kristoffersen war früh klar, dass in Adelboden der Nebel das Rennen entschieden hatte.

Hirscher war im Zielraum fuchsteufelswild. "Es ist scheiße", fluchte er im ORF. "Du stehst oben am Start, siehst wie der Nebel reinzieht und du weißt genau: Das geht sich nicht mehr aus. Das soll jetzt kein Sudern sein, aber ja, regulär ist das nicht.

Zunächst hielt sich die Hoffnung, dass der Nebel sich bald wieder verziehen könnte, aber die Sichtbedingungen stellten sich bald als irregulär heraus. Dennoch entschied sich die Rennleitung gegen einen Abbruch. So geht Kristoffersen mit einem Vorsprung von 0,38 Sekunden auf Manfred Mölgg und 1,27 Sekunden auf Felix Neureuther in den zweiten Durchgang.

Als zweitbester Österreicher liegt Manuel Feller auf Zwischenrang 9, sein Rückstand auf Kristoffersen beträgt schon 2,46 Sekunden. Marco Schwarz liegt 3,10 Sekunden zurück, Marc Digrubers Rückstand beträgt 3,64 Sekunden. Der zweite Durchgang ist für 13.30 Uhr angesetzt.