Stefan Kraft, der zuletzt beim Skifliegen in Oberstdorf einen Doppelsieg gefeiert hatte, liegt nach dem ersten Durchgang des Weltcup-Skispringens in Sapporo auf dem vierten Zwischenrang. In Führung liegt am Samstag der Pole Maciej Kot, 3,1 Punkte vor Andreas Wellinger und 3,8 vor Peter Prevc, der mit 143 m für den weitesten Bewerbssprung sorgte.

Kraft fehlen auf Leader Kot sechs Punkte. Zweitbester Österreicher ist sein Zimmerkollege Michael Hayböck auf dem sechsten Zwischenrang, Weltcupleader Kamil Stoch liegt auf dem zehnten Zwischenrang. Drittbester ÖSV-Mann war vorerst Markus Schiffner als 14., Manuel Fettner ist 17. Clemens Aigner und Daniel Huber schieden als 41. und 42. aus.