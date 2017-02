Österreichs Skisprungs-Star Gregor Schlierenzauer hat am Sonntag bei seinem Sturz in der Qualifikation des Weltcup-Skifliegens in Oberstdorf eine Verletzung des Inneren Seitenbands am rechten Bein erlitten. Eine MRI-Untersuchung am Montag in Innsbruck ergab exakt einen oberflächlichen Einriss. Dazu kommen Prellungen im Brustbereich und ein Hämatom im rechten Oberschenkel.

Der 27-jährige Tiroler muss nun einige Tage pausieren. Die Länge der Pause bzw. ob ein Antreten ab 24. Februar bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti möglich sein wird, ist laut Aussendung des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzuschätzen.