Österreichs Skisprung-Team in der Besetzung Gregor Schlierenzauer, Andreas Kofler, Manuel Fettner und Schluss-Starter Michael Hayböck liegt nach dem ersten Durchgang des Teambewerbs in Zakopane an der vierten Stelle. Der ohne ihre Nummer eins, dem rekonvaleszenten Stefan Kraft, angetretenen ÖSV-Equipe fehlen 1,3 Punkte auf das Podest.

In Führung liegt Slowenien nur 0,6 Zähler vor Deutschland und 14,1 vor Polen.