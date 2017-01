Skispringen: Kraft muss Zakopane auslassen

Der Skisprung-Weltcup im polnischen Zakopane geht nun endgültig ohne Stefan Kraft in Szene. Der Salzburger und aktuell bestplatzierte ÖSV-Adler leidet an einer Nebenhöhlen-Entzündung und muss sich daher schonen. Ursprünglich hatte Kraft am Samstag nachreisen und zum Einzelbewerb am Sonntag antreten wollen.

Das ÖSV-Team ist damit auf sechs Mann reduziert, für Kraft wurde kein Ersatzmann nominiert. Für die Bewerbe in der Woche darauf in Willingen soll der Weltcup-Gesamtvierte aber wieder fit werden.