Skicrosser hoffen auf guten Start

Nach den Alpin-Läufern starten am Wochenende auch die Ski-Cross-Läufer in die Saison. Im kanadischen Nakiska peilt mit Andreas Matt, Patrick Koller und Thomas Zangerl sowie Andrea Limbacher und Katrin Ofner ein ÖSV-Quintett im ersten von 14 Weltcup-Rennen einen erfolgreichen Start an. "Die größten Fortschritte in der Vorbereitung haben wir aus meiner Sicht beim Starten gemacht. In diesem Bereich funktionieren jetzt durch die Bank bei allen Athleten neun von zehn Starts so, wie wir uns das vorstellen", war ÖSV-Trainer Gerold Posch optimistisch.

In der vergangenen Saison war Platz fünf im Gesamt-Weltcup von Matt und Limbacher das Maximum, das soll sich diesmal zum Positiven verändern. "Wir haben im Sommertraining neue Reize gesetzt und mit Boxeinheiten sowie Fahrten auf der Mountainbike-WM-Strecke in Leogang Abwechslung in die Konditionsarbeit gebracht", berichtete Posch.