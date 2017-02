Abfahrts-Ex-Weltmeister Erik Guay hat am Mittwoch den WM-Super-G in St. Moritz gewonnen. Der 35-jährige Kanadier siegte klar vor dem norwegischen Top-Favoriten und Olympiasieger Kjetil Jansrud (+0,45 Sek.). Bronze ging durch Manuel Osborne-Paradis (0,51) ebenfalls an Kanada. Als bester Österreicher landete Vincent Kriechmayr (0,88) 37 Hundertstel hinter dem Bronze-Rang auf Platz fünf.

Die anderen vier ÖSV-Herren konnten nicht in den Medaillenkampf eingreifen. Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer schied bereits im oberen Teil aus, Titelverteidiger Hannes Reichelt verlor 1,09 Sekunden auf Guay und lag nach 30 Läufern auf Platz zehn.

Max Franz (1,37 Sek.) und Gesamtweltcup-Seriensieger Marcel Hirscher (2,05) kamen nicht in die Top Ten.

Das Rennen in Bildern: