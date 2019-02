Ski-WM: Hirscher wird im Riesentorlauf starten können

Halsweh, Kopfschmerzen, Schnupfen, Ohrenweh, Gliederschmerzen, ... Marcel Hirscher ging es am Donnerstagnachmittag nicht gut. Doch der Titelverteidiger im Riesentorlauf wird am Freitag (1. Durchgang ab 14.15 Uhr) definitv an den Start gehen können.

Geschwächt

„ Marcel geht es etwas besser. Wir sind vorsichtig optimistisch, doch natürlich wird er heute nicht sein volles Potenzial zur Verfügung haben“, teilte sein Sprecher Stefan Illek mit.