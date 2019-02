Ski-WM: Herren-Kombination wird zur Geduldsprobe

Hundertprozentige Siegquote

Nur über sich selbst sprach Marco Schwarz auffallend zurückhaltend. Mehr als ein „ich fühle mich wohl“ und „ich bin in einer guten Verfassung“ war dem Kärntner nicht zu entlocken. Und das aus dem Mund jenes Mannes, der in der Kombination in diesem Winter eine hundertprozentige Siegquote vorweisen kann. Zugegeben, es wurde auch erst ein Bewerb ausgetragen, aber die Performance bei seinem Sieg in Wengen war dermaßen beeindruckend, dass man Schwarz eigentlich in den Rang des Topfavoriten heben muss.