Ski-WM: Liensberger im Slalom-Thriller vorne dabei

Die letzte Entscheidung der Damen bei der Alpinski-WM in Aare verspricht Hochspannung. Die viertplatzierte Katharina Liensberger hat nur 0,27 Sekunden Rückstand auf die halbzeitführende Wendy Holdener, hinter der Schweizerin folgen die Schwedin Anna Swenn Larsson (+0,11 Sek.) und die dreifache Titelverteidigerin Mikaela Shiffrin aus den USA (0,15), die mit einer Erkältung kämpft.

An Liensberger wird es damit in erster Linie liegen, doch noch eine Medaille für Österreichs Frauen in Schweden zu erringen, der zweite Durchgang ist für 14.30 Uhr angesetzt (live ORF eins). Das letzte Mal waren die ÖSV-Damen 1982 in Schladming bei einer WM leer ausgegangen. Auf den guten neunten Platz fuhr mit Startnummer 19 als Last-Minute-Qualifikantin Katharina Huber (1,58), Katharina Truppe hatte als Zehnte bereits 1,85 Rückstand, Bernadette Schild als Zwölfte trotz guter Startnummer fünf 2,12.