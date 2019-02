Ski-WM: Kriechmayr fährt im Super-G zu Silber

Der Italiener Dominik Paris hat bei den Alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Aare die erste Herren-Entscheidung gewonnen. Paris sicherte sich in 1:24,20 Minuten den Sieg im Super-G. Ähnlich wie beim Rennen der Frauen am Tag zuvor wurde auch dieses Rennen zu einem Hundertstel-Krimi.

Doch diesmal hatte das ÖSV-Team Grund zum Jubeln: Vincent Kriechmayr schaffte mit Startnummer neun den Sprung auf das Podest, wurde mit neun Hundertstel Rückstand Zweiter. Ex aequo mit dem Franzosen Johan Clarey. Für Kriechmayr war es die erste Medaille bei einem Großereignis.