Ski-WM: Hirscher wird im Riesentorlauf starten können

Am Donnerstag absolvierte der siebenfache Gesamtweltcupsieger ein leichtes Training, um den Schnee kennenzulernen, und wandte sich dann mit einem kurzen Audiofile an die Medien. "Okay, ich war ein bisschen Skifahren, aber die meiste Zeit war ich im Bett. Das heißt Daumenhalten, dass das morgen was wird, aber allzu optimistisch bin ich momentan nicht, dass das tipptop sein wird." Er sprach von einem grippalen Infekt mit Halsweh, Ohrenweh, Schnupfen und Gliederschmerzen.

Hirschers Lieblingsrivale Henrik Kristoffersen glaubt nicht, dass die Erkrankung Hirscher allzu sehr einbremsen wird. "An einem Renntag geht es dann, mit dem Adrenalin und dem Fokus ist es kein Problem", meint der Norweger.

Nichts Neues

Hirscher hat ein Appartement in Aare Fjällby bezogen, wo auch die Teamkollegen wohnen. Den Aare-Trip plante er als Kurzausflug, als Titelverteidiger in Riesentorlauf und Slalom will er sich auf diese beiden Disziplinen konzentrieren. Die Serviceleute haben derzeit viel Arbeit vor sich, die Piste ist vom Regen der vergangenen Tage aufgeweicht und wird mit Salz behandelt. Auch am Freitagvormittag regnete es leicht.

Bei einem Großereignis krank zu sein, ist nichts Neues für Hirscher, auch 2017 in St. Moritz hütetet er das Bett. Der österreichische Skifan darf aber hoffen: Hirscher holte danach noch Kombi-Silber und ließ jeweils Gold in Riesentorlauf und Slalom folgen.