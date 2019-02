RTL-Medaille für Österreicherinnen käme einer Sensation gleich

Nachdem mit Stephanie Brunner und Anna Veith die beiden besten Österreicherinnen in dieser Disziplin verletzungsbedingt ausfallen, ist es nun an Ricarda Haaser, Katharina Liensberger, Bernadette Schild und Katharina Truppe, das rot-weiß-rote Fähnlein hochzuhalten.

„Ich muss schauen, dass ich irgendwie an mein Leistungsmaximum komme, das habe ich in diesem Winter noch nicht zeigen können“, sagt Ricarda Haaser, mit den Plätzen sieben ( Semmering) und acht ( Kronplatz) die Nummer eins in diesem dezimierten Team. „Sinn der Sache ist es ja, dass ich schnell bin und ins Ziel komme, dafür muss ich aber auch richtig stabil und aktiv sein, von oben bis unten.“ Zwar habe sie ihre Form inzwischen „recht gut stabilisiert“, sagt die Tirolerin, „aber die Explosion ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Übertreiben darf ich’s aber halt auch nicht.“