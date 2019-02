ÖSV-Arzt über Skisport-Verletzungen: "Das geht sich nicht aus"

In den Wintermonaten müssen Fink und seine Chirurgen-Kollegen häufig Sonderschichten einlegen. Mitunter tummeln sich die prominenten Patienten in der Klinik Hochrum bei Innsbruck. Im Jänner 2016 etwa erholten sich Aksel Lund Svindal, Georg Streitberger, Florian Scheiber und Nicole Schmidhofer gleichzeitig von ihren Operationen.

Auch in diesem Winter ist die Liste der Ausfälle lang, und die Teilnehmerfelder haben sich sehr gelichtet. Neben der Frage nach der Zukunft der Alpinen Kombination werden die obersten Vertreter des Weltverbandes FIS bei ihrer obligaten WM-Sitzung am Mittwoch hier in Åre auch über die vielen Verletzungen diskutieren.

Zu welchen Maßnahmen und Konsequenzen sich die FIS auch durchringen mag, der Experte hat wenig Hoffnung, dass sich die Situation bessern wird und die schweren Verletzungen schon bald signifikant zurückgehen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund: „In anderen Sportarten gibt es oft sportartentypische Verletzungen, die immer wiederkehren. Da kann man dann in der Prävention arbeiten“, sagt Christian Fink, „aber im Skisport kannst du einfach kein klassisches Verletzungsmuster erkennen.“