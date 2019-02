ÖSV-Star Marcel Hirscher konnte heute trainieren

Gute Nachrichten aus Åre: Marcel Hirscher konnte am Donnerstag wieder trainieren. In einem Video, das die ARD auf Twitter veröffentlichte, wird der ÖSV-Star in voller Montur auf dem Weg zum Ski-Lift gezeigt.

Am Mittwoch kam um 14.32 Uhr Hektik im Pressezentrum auf, als Hirschers Pressesprecher Stefan Illek die Erkrankung des zweifachen Titelverteidigers und Absage des einzigen Medientermins vor den Rennen mitteilte.