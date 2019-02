Letztes Rennen, letzte Medaille: So feierte Lindsey Vonn

Gut vorstellbar, dass sich Ingemar Stenmark irgendwann gewünscht hätte, an einem anderen Tag nach Åre gekommen zu sein. Und man könnte es ihm gar nicht einmal verübeln. Die Ski-Legende war auserwählt, um nach der Damen-Abfahrt die Medaillengewinnerinnen zu ehren, aber dieses an und für sich einfache Unterfangen artete für den Schweden richtiggehend in Schwerarbeit aus.

Und schuld daran war, wie konnte es anders sein: Lindsey Vonn. Die lachende Dritte der Damen-Abfahrt.