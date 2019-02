Hirscher pausiert vor dem Kurzauftritt in Åre

Marcel Hirscher wird am Mittwoch in das Flugzeug nach Åre steigen. Seine Serviceleute und Vater Ferdinand haben sich bereits am Montag mit Autos auf den Weg in den hohen Norden gemacht, um sich ab Dienstag mit den Schneeverhältnissen vertraut zu machen. Sein Atomic-Team testet schon seit Tagen auf den Pisten im WM-Ort.

Für Hirscher wird die Reise nach Åre zum Kurzausflug. Er wird als Titelverteidiger in Riesentorlauf (Freitag) und Slalom (Sonntag) nur diese beiden Bewerbe bestreiten. Die Teilnahme an Super-G, Kombination oder Teambewerb waren für den 29-Jährigen kein Thema. Hirscher hat bereits sechs Goldmedaillen und drei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften geholt. Mit einer weiteren Goldenen würde er Toni Sailer überholen und der erfolgreichste Rennläufer bei Weltmeisterschaften werden.