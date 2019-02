Hirscher führt die Goldsucher in den Stangenwald

Die Franzosen

Alexis Pinturault kommt mit der Leichtigkeit von Kombi-Gold und Riesenslalom-Bronze. Dass er im vergangenen Sommer auf Speed-Trainings verzichtet und rund um Weihnachten auch einiges am Material verändert hat, schlägt sich nun in den Ergebnissen nieder: In den letzten fünf Slaloms war der 27-Jährige vier Mal in den Top vier. Als ein noch größeres Problem aber könnte sich der erst 21-jährige Elsässer Clément Noël erweisen, der in diesem Winter in Wengen und Kitzbühel gewonnen hat. „Er fährt definitiv den schnellsten Schwung von allen“, lobt Marcel Hirscher.

Die Schweizer

Ramon Zenhäusern und Daniel Yule sind immer für einen Podestplatz gut, und Zenhäusern hat ja bereits mit Olympia-Silber vor einem Jahr bewiesen, dass er auch mit Großereignissen gut umzugehen vermag. Überhaupt wäre es wieder einmal an der Zeit für eine Schweizer WM-Medaille – die letzte hat Silvan Zurbriggen anno 2003 geholt, Silber hinter Ivica Kostelic. Der letzte eidgenössische Weltmeister war übrigens Georg Schneider, und zwar 1950 in Aspen.