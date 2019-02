Drei Pläne für das Rennen um WM-Gold in der Abfahrt

Mit 16 WM-Goldmedaillen in der Herren-Abfahrt ist Österreich erfolgreichste Nation der Geschichte. 16 Jahre Warten sind indes genug, denn so lange ist es her, seit 2003 in St. Moritz Michael Walchhofer die letzte Krone in der Königsdisziplin holte. In Åre zählten Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr wie Dominik Paris, Beat Feuz und Aksel Lund Svindal zu den Sieganwärtern.

Die Wetterprognosen für Samstag (12.30 Uhr/live ORF eins) sind problematisch, der Weg bis zum Start der Abfahrt versprach deshalb ein schwierigerer zu werden als jener den Åreskutan hinunter. Die Verantwortlichen setzen angesichts des angekündigten Schneefalls auf drei Pläne:

a) um 10.15 Uhr ein Training auf dem bisher noch fehlenden obersten Teil und wie vorgesehen um 12.30 Uhr die komplette Abfahrt, oder

b) eine Abfahrt vom Super-G-Start, oder aber

c) nachdem doch bis zu 20 Zentimeter Neuschnee vorhergesagt sind, ein Super Sunday mit den Abfahrten der Herren und Damen. So wie schon 2017 in St. Moritz.

Österreichs Quartett, das Hannes Reichelt und Otmar Striedinger vervollständigen, stellte sich sicherheitshalber auf ein Rennen am Samstag ein, der Weltmeister werde ein würdiger sein, lautete unisono der Kommentar: "Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Die Besten sind am Start, der Schnellste wird gewinnen."

Hannes Reichelt wollte bei der Startnummernwahl übrigens auf keinen Fall mit Nummer eins den Schneepflug geben, er hätte sie aber bekommen, nachdem die neun vor ihm platzierten Herrren ( Max Franz fehlt ja bekanntlich verletzt) vor ihm wählen durften. Die Lösung des 38-jährigen Salzburgers: Er blieb der Zeremonie fern und geht jetzt wie im Reglement vorgesehen als 46. ins Rennen.