WM-Riesenslalom: Worley führt, Brunner Achte

Die Französin Tessa Worley ist auf dem besten Weg zum WM-Gold im Riesenslalom der Damen. Nach dem ersten Durchgang liegt die französische Topfavoritin als Führende 48 Hundertstel Sekunde vor der Italienerin Sofia Goggia. Dritte ist die Amerikanerin Mikaela Shiffrin (+0,72 Sek.).

Stephanie Brunner ist als Achte bestplatzierte Österreicherin nach dem ersten Lauf. Ihr Rückstand auf Worley beträgt allerdings bereits 1,34 Sekunden. Weitere 18 Hundertstel und drei Plätze dahinter steht Bernadette Schild. Michaela Kirchgasser und Anna Veith sind derzeit auf den Rängen 19 bzw. 23 wiederzufinden.

Die junge WM-Debütantin Katharina Truppe schied wenige Meter vor der Ziellinie aus. Die Slalom-Spezialistin aus Kärnten klagte danach über Schmerzen am rechten Schienbein. Nur 30 Sekunden im Rennen war die deutsche 2015-Silbermedaillengewinnerin Viktoria Rebensburg.

"Sehr gerade Kurssetzung"

Topfavoritin Worley gewann im Weltcup in diesem Winter drei Rennen und erreichte drei zweite Plätze, sie wurde von vielen als Goldanwärterin gehandelt. Shiffrin traute sich laut eigener Aussage nicht bei allen Passagen zu, direkt zu gehen. "Ich habe nicht jeden Schwung optimal erwischt, war nicht immer druckvoll unterwegs, das muss ich im zweiten verbessern", sagte die 21-Jährige.

Foto: AP/Jean-Christophe Bott Brunner vergab eine noch schnellere Zeit im oberen Teil. "Ich bin nicht richtig reingekommen, habe zu viel Richtung gemacht. Ich kann aber trotzdem zufrieden sein und freue mich jetzt auf den zweiten Durchgang."

Auch bei Schild wäre noch mehr gegangen, im Mittel- und letzten Teil, wie sie erwähnte. "Die Kurssetzung war sehr gerade, deshalb bin ich sehr zufrieden. Ich war schon nervös, wenn man als Letzte nominiert wird, will man den Start schon rechtfertigen."

Kirchgasser war im vorletzten WM-Rennen ihrer Karriere "um die Spur zu früh, da hat es mir deppert den Ski weggerissen". Sie versprach, im zweiten "richtig Gas" zu geben.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Veith haderte mit den Spuren in der Piste. "Ich habe mir schwergetan, in den Lauf zu finden. Erst im Mittelteil bin ich besser ins Fahren gekommen, aber da war die Zeit schon weg. Ich habe noch nicht viel Trainingstage in den Füßen, wo ich in den Spuren fahren muss, weil ich so viel alleine trainiere." Kurssetzer war der ihr zugeteilte ÖSV-Trainer Meinhard Tatschl.