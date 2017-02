Der ÖSV hat am Dienstag die Damenteams für die beiden letzten Rennen bei der Ski-WM in St. Moritz nominiert. Im Riesentorlauf am Donnerstag (9.45/13.00 Uhr, live ORF eins) führt Titelverteidigerin Anna Veith ein Quintett an, das weiters aus Michaela Kirchgasser, Stephanie Brunner, Katharina Truppe und Bernadette Schild besteht.

Auch für den abschließenden Slalom am Samstag (gleiche Beginnzeiten) wurde das aus vier Damen bestehende Team bereits festgelegt. Es besteht aus Kirchgasser, Truppe und Schild sowie der jungen Niederösterreicherin Katharina Gallhuber, die damit ihr WM-Debüt gibt.