Österreichs Herren sind am Mittwoch im WM-Super-G in St. Moritz ohne Medaille geblieben. Gold sicherte sich Abfahrts-Ex-Weltmeister Erik Guay. Der 35-jährige Kanadier siegte klar vor dem norwegischen Topfavoriten und Olympiasieger Kjetil Jansrud (+0,45 Sek.). Bronze ging an das kanadische Geburtstagkind Manuel Osborne-Paradis (0,51/33 Jahre). Bester Österreicher war Vincent Kriechmayr als Fünfter.

Guay löste Hannes Reichelt nicht nur als Champion, sondern auch als Rekordmann ab: Er ist nun mit 35 Jahren und 187 Tagen auch der älteste Skirennläufer, der jemals WM-Gold geholt hat.

Dem 25-jährigen Oberösterreicher, der das Rennen eröffnet hatte, fehlten 24 Stunden nach dem Super-G-Sensationstriumph der Steirerin Nicole Schmidhofer 37 Hundertstel auf das Podest. "Mit Nummer eins ist es schwierig. Ich wusste, dass es keine schlechte Fahrt war, aber der eine Schwung oben tut ein bisschen weh, sonst wäre es eine Superfahrt gewesen", wusste Kriechmayr, dass er Edelmetall mit einem Fehler im oberen Streckenabschnitt liegen gelassen hatte.

Das Rennen in Bildern:

Einen Tag nach dem Sensationssieg von Nicole Schmidhofer gab es bei der Ski-WM in St. Moritz die nächste Überraschung. Der Kanadier Erik Guay sicherte sich im Herren-Super-G Gold. Der 35-Jährige begann mit einer beeindruckenden Gleitphase, lag gleich drei Zehntel vor den Spitzenläufern. Der Vorsprung schmolz zwar zusammen, doch unten fand Guay eine Traumlinie und brachte noch über vier Zehntel Vorsprung mit ins Ziel. Vor Guays Fahrt hatte Kjetil Jansrud wie der Sieger ausgeschaut. Der norwegische Topfavorit zeigte eine Klasse-Fahrt und nahm dem bis dato führenden Vincent Kriechmayr vier Zehntel ab. Aleksander Aamodt Kilde wäre beinahe an die Zeit seines norwegischen Landsmannes gekommen. Doch ein Patzer im unteren Streckenteil sorgte für neun Hundertstel Rückstand und den zweiten Platz. Als alles nach einem norwegischen Doppel auf dem Stockerl roch, kam mit Manuel Osborne-Paradis ein anderer Kanadier. Der 33-Jährige mit der Startnummer 26 schob sich noch zwischen die beiden Skandinavier auf den untersten Podestplatz. Vincent Kriechmayrs beherzte Fahrt wurde "nur" mit einem fünften Platz belohnt. "Nur", da die Österreicher vor dem Rennen allesamt als Favoriten gehandelt worden waren. So kam Titelverteidiger Hannes Reichelt über den zehnten Platz nicht hinaus. Der Routinier verlor im mittleren Abschnitt deutlich, setzte die Kanten etwas zu hart auf den weichen Schnee. Max Franz hatte wie im Abfahrtstraining, erneut Probleme am zweiten Sprung, da er zu sehr in Rücklage geriet. Am Ende wurde es nach einer wilden Fahrt nur der 13. Platz. Zwei Ränge dahinter platzierte sich Marcel Hirscher. Nach einer ordentlichen Gleitpassage verlor der Gesamtweltcupführende deutlich die Ideallinie und wurde ein, zwei Mal viel zu weit nach außen getragen. Abfahrtsolympiasieger Matthias Mayer unterlief gleich zu Beginn ein großer Fehler: Er machte zu viel Richtung und fuhr außen an einem heiklen Tor vorbei. Schade.

Geschlagene ÖSV-Asse

Die anderen vier ÖSV-Herren waren dagegen weit weg von einer Medaille. Abfahrts-Olympiasieger Matthias Mayer schied bereits im oberen Teil aus, Titelverteidiger Hannes Reichelt verlor 1,09 Sekunden auf Guay und musste sich mit Platz zehn begnügen. Max Franz (1,37 Sek.) wurde 13., Gesamt-Weltcup-Seriensieger Marcel Hirscher (2,05) landete sogar außerhalb der Top 20.

"Schade. Ich habe mich ganz gut gefühlt", sagte Mayer. "Aber so ist das eben im Super-G. Es ist oben ein blindes Tor, man muss riskieren, wenn man schnell sein will. Ich bin sicherlich zu gerade reingefahren und dann ist vorbei", erklärte der Kärntner.

Reichelt hatte seine Fahrt rasch analysiert. "Ich habe über die vielen Wellen zu viele Fehler gemacht", gestand der nun von Guay auch als ältester Weltmeister "entthronte" Salzburger ein. "Das ist beruhigend, jetzt fühle ich mich gleich wieder viel jünger", scherzte der 36-Jährige aus Radstadt. "Eric hat gezeigt, dass man hier mit Köpfchen fahren muss", lobte Reichelt den 35-jährigen Sieger, der wie er selbst schon 2003 in St. Moritz dabei gewesen war.

Auch für Max Franz (13.) lief es nicht optimal. "Ich habe gestern schon den gleichen Blödsinn gemacht", ärgerte sich Franz über eine haarige Situation. "Zum Glück ist alles gut gegangen, im letzten Teil hatte ich aber weiche Knie", gestand er.

Auch Hirscher (21.) hatte ein Mal einen ordentlichen Luftstand, nahm es aber insgesamt gelassen. "Das war ein sehr gutes Training für das morgige Abfahrts-Training", scherzte der Salzburger. "Das war sicher nicht das, was wir uns in Österreich erwartet haben. Für mich war heute nichts zu holen."

Guay fand die Mischung

Für Guay war es nach Abfahrtsgold 2011 in Garmisch-Partenkirchen die zweite WM-Goldene. "Ich habe beides versucht, kontrolliert und mit Risiko zu fahren. Das war eine gute Mischung. Du musst Gas geben, aber auch wissen, wo du das tust", erklärte Kanadas erster Super-G-Weltmeister sein Erfolgsrezept, das er mit seinem steirischen Trainer Burkhard Schaffer ausgetüftelt hatte.

Der Sieg von Guay war vor allem nach seinem spektakulären Sturz in Garmisch doppelt bemerkenswert. "Es ist unglaublich. Die ganze Sache mit Garmisch ist mir wieder in den Sinn gekommen. Aber ich wollte das alles vergessen", sagte der Sieger. "Es ist etwas Besonderes, mit Kjetil und Manny auf dem Podest zu stehen", erklärte Guay, der nach 2011 (Abfahrt) und einer langen Verletzungsphase sein zweites WM-Gold holte. Vor dem Start hatten die beiden Kanadier noch telefoniert.

Osborne-Paradis raste an seinem 33. Geburtstag mit Startnummer 26 noch auf Platz drei und damit mitten ins Paradies. "Nach meinem Fehler dachte ich, das wird nichts mehr. Aber im Super-G ist immer alles möglich", freute sich der Routinier. Bronze ist das drittgrößte Geschenk."

Der schwer verkühlte Topfavorit Jansrud war letztlich mit Platz zwei zufrieden. "Bei einer WM ist es immer schwierig, eine Medaille zu holen. Erik als Sieger kann ich leicht akzeptieren", sagte Jansrud. Er hat uns heute gezeigt, wie man hier fahren muss. Dass ich krank bin, darf keine Entschuldigung sein."