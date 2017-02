LIVE: WM-Abfahrt der Damen

Es ist ja nicht so, dass die ÖSV-Damen an einem rennfreien Tag nichts zu tun hätten. Es sei denn, sie heißen Christine Scheyer: Die Vorarlbergerin, die am Freitag noch bei der Kombination im Einsatz war, genoss einen freien Samstag. "Ich hatte jetzt doch volles Programm diese Woche, da hat das Ausschlafen gut getan." Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier nutzten derweil die Zeit für ein Super-G-Training am Vormittag, nachdem ihr an sich geplantes letztes Abfahrtstraining am Freitagabend abgesagt worden war. Und das noch bei guter Sicht von 8 bis 10 Uhr.

Mit schlechten Bedingungen hatte speziell Ramona Siebenhofer bis Juli 2016 stets ihre liebe Mühe. Bei der Ursachenforschung kam sie mit ihrem Team auf die Idee, einen Augenarzt zu besuchen – mit Erfolg. "Bei schlechter Sicht fokussieren meine Augen langsamer", lautete die Erkenntnis, und seither ist die Steirerin mit Kontaktlinsen unterwegs. "Eigentlich bräuchte ich nur 0,25 Dioptrien, aber wir haben uns für eine Überkorrektur entschieden", nun fährt sie also mit 0,5 Dioptrien, "das ist jetzt ein ganz anderes Skifahren."

Hilfe gesucht

Was geblieben ist, ist das Risiko. Teamkollegin Mirjam Puchner liegt seit ihrem Sturz im Mittwoch-Training mit gebrochenem Schien- und Wadenbein in der Klinik Gut zu St. Moritz, am Freitag gesellte sich die Schweizerin Lara Gut auf die lange Liste derjenigen, die sich in dieser Saison schon verletzt haben. "Wir Fahrerinnen sind die Letzten, die etwas ändern können", sagt Ramona Siebenhofer, "da sollte sich die FIS etwas überlegen – sonst ist keine mehr da, die noch Rennen fahren kann."

Foto: kurier Super-G-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer ist unterdessen wieder im normalen Alltag angekommen nach dem Trubel um ihr Meisterstück, "und das ist auch gut so." Die Steirerin sieht keine Kameras mit Blitz mehr, wenn sie die Augen schließt, an einen neuerlichen Coup glaubt sie dennoch nicht: "Meine Chancen sind in der Abfahrt sicher nicht so gut – aber alles ist möglich." Erkannt wird sie inzwischen oft, ebenso um ein gemeinsames Foto gebeten, "aber es ist in einem guten Rahmen, und da mach’ ich’s gern."

Und auf wen setzen die österreichischen Abfahrerinnen für die Entscheidung am Sonntag? Natürlich auf eine aus ihrem Quartett – vor allem aber auf die Slowenin Ilka Stuhec, die dreifache Saisonsiegerin. "Sie hängt auf den ersten 20 Sekunden alle anderen ab", weiß Christine Scheyer, "in der Kombi-Abfahrt hatte sie halt das Pech, dass dieser obere Teil weggefallen ist", ergänzt Nicole Schmidhofer. Aber, und auch das ist wichtig im Profisport, Ilka Stuhec "ist voll a Nette", sagt Stephanie Venier.

"Aber", wirft da Nicole Schmidhofer ein, "aber warum sollten wir eigentlich nicht im dritten Rennen die dritte Medaille machen?"