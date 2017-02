Drei Tage nach Überraschungsgold im Super-G durch Nicole Schmidhofer hoffen Österreichs Ski-Damen bei der Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz auch in der alpinen Kombination auf Edelmetall. Die größten Hoffnungen trägt am Freitag die Salzburgerin Michaela Kirchgasser, denn Rosina Schneeberger, Christine Scheyer und Ricarda Haaser sind WM-Debütantinnen. Als Favoritin gilt die Slowenin Ilka Stuhec.

Wegen der Wetterprognose wird die Kombinations-Abfahrt der Damen auf verkürzter Strecke ausgetragen (10.00 Uhr/live ORF eins). Der Start wurde zum Super-G-Start herabgesetzt. Freitagfrüh schneite es in St. Moritz leicht.