Herren-Riesenslalom: Hirscher jagt den Rekord von Sailer

"Das Worst-Case-Szenario, keine Medaille zu machen, ist schon einmal vermieden worden", sagte Marcel Hirscher nach seiner Silbermedaille in der Kombination. "Jetzt freue ich mich, dass es in meinen Disziplinen endlich losgeht. Das Training war gut, ich bin positiv gestimmt."

Der fünffache Gesamtweltcupsieger fühlt sich gerüstet für seine Paradedisziplinen Riesentorlauf (9.45 und 13 Uhr, live auf KURIER.at) und Slalom (Sonntag), in beiden Bewerben ist er Kandidat für einen Top-3-Platz. Sollte er tatsächlich noch seine WM-Medaillen Nummer acht und neun holen, wäre er der Österreicher mit den meisten WM-Medaillen und würde in der Statistik Toni Sailer überholen.

Der 2009 verstorbene "Blitz aus Kitz" gewann acht Medaillen bei Weltmeisterschaften. Bemerkenswert allerdings: Sieben waren aus Gold. Zudem gab es damals (1956 Cortina d’Ampezzo, 1958 in Bad Gastein) weder Super-G noch Teambewerb.

Technik und Taktik

Im Jahr 2017 sieht Marcel Hirscher noch Möglichkeiten zur Verbesserung. Besonders in seinen ersten Durchgängen habe er in den vergangenen Rennen nicht immer alles riskiert und vor allem in den ersten Toren erst einmal versucht, Sicherheit zu gewinnen. "Im Alter kommt zum großen Ziel auch die Taktik dazu. Ich spüre ein bisschen eine Schwere, das ist eine innere Sperre", sagt Hirscher. "Erst im zweiten Lauf geht dann sehr viel. Ich muss schauen, dass ich bei der WM schon im ersten Lauf 100 Prozent geben kann."

Das wird unumgänglich sein, um dem dreifachen Saisonsieger Paroli bieten zu können. Alexis Pinturault (siehe rechts) ist in der Form seines Lebens, mit Gold im Teambewerb holte er sich zusätzliche Motivation für seine Paradedisziplin. Der 25-Jährige wartet noch auf sein erstes Einzel-Gold bei einer WM. Und seit Jean-Claude Killy 1968 holte kein Franzose mehr Gold im Riesentorlauf.

Herz und Hirn

Aufs Podest will auch Manuel Feller. "Aber sinnlos fahren werde ich nicht. 99 Prozent sind oft schneller als 101 Prozent", sagte der 24-jährige Tiroler vor dem ersten WM-Riesentorlauf seiner Karriere. Freilich weiß der hochbegabte Fieberbrunner: "Wenn man nicht voll attackiert, ist man weit zurück, vielleicht nicht einmal in den Top 30." Zudem hat Feller in diesem Winter auch schon sieben Ausfälle verzeichnet.

Der Salzburger Philipp Schörghofer (34) steht nach seiner Kniereizung seit Samstag wieder schmerzfrei auf Skiern und weiß, "dass ich den Speed habe. Gold und Silber sind noch nicht vergeben". Sein Landsmann Roland Leitinger (25) hat seine Schuhrandprellung ebenfalls ausgeheilt: "Ich bin einsatzbereit hoch zehn."

Einsatzbereit ist auch die Piste – am Mittwoch wurde der Untergrund mit dem Sprühbalken vereist, somit sollte den Herren ein seltsames Rennen wie in der Kombination am Montag erspart bleiben. Damals holte Marcel Hirscher mit Startnummer 3 nach der Abfahrt Silber. Doch der Sieg auf der immer schlechter werdenden Piste ging mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung an den sensationellen Schweizer Luca Aerni, der als Erster in den Slalom gestartet war.