Herren-Kombi: Auftakt zur Marcel-Hirscher-Woche

Lange Zeit stand nur ein österreichischer Starter in der Kombination der Herren fest – Marcel Hirscher. Denn vor zwei Jahren hatte der Salzburger genau in dieser Disziplin seine einzige (Einzel-) WM-Goldene in Vail geholt. Mit einer Medaille im Super-G von St. Moritz hat er ohnehin nicht gerechnet, in Woche II hat er aber gleich vier Chancen auf Edelmetall.

Montag Die Kombination aus Abfahrt (10 Uhr) und Slalom (13 Uhr). Vor zwei Jahren siegte Hirscher vor Kjetil Jansrud (NOR) und Ted Ligety (USA) – als 30. der Abfahrt fuhr der Annaberger mit Startnummer eins zu Slalom-Bestzeit und Gold.

Dienstag Der Salzburger hat vor, auch am Teambewerb teilzunehmen. Im Gegensatz zu Henrik Kristoffersen, der nicht für Norwegen antritt. Hirscher war schon 2015 und 2013 Teil des österreichischen Gold-Teams.

Freitag Im Riesentorlauf hat Hirscher vor zwei Jahren Silber geholt. Gold ging an Ted Ligety aus den USA, Bronze an Alexis Pinturault aus Frankreich.

Sonntag Am letzten Tag wird der Showdown der besten Slalomfahrer erwartet: Hirscher gegen Kristoffersen. Vor zwei Jahren ist Hirscher im Schneetreiben von Beaver Creek chancenlos ausgeschieden. Der Franzose Jean-Baptiste Grange siegte vor den Deutschen Fritz Dopfer und Felix Neureuther, Henrik Kristoffersen wurde Vierter.

Nach eineinhalb Tagen, die er wegen Unwohlseins im Hotelzimmer verbracht hatte, fühlt sich Marcel Hirscher zusehends bereit für die Herausforderungen, die in dieser Woche auf ihn warten. "Passt wieder. Ich habe jedenfalls den Saft, dass ich beim Stiegensteigen nicht gleich wie eine Dampflok schnaufe", erklärt der 27-Jährige.

Der Titelverteidiger von Beaver Creek schiebt in fast schon bewährter Manier die Favoritenrolle weit von sich. Zumal diese Abfahrt auf der Corviglia-Piste ihm nicht so entgegenkommt. "Die Abfahrer sind im Vorteil. In diesem Flachstück zählt jedes km/h, da runter muss man gut gleiten können", erklärt Hirscher. Seine Medaillenrechnung: "Wenn ich nach der Abfahrt bei zweieinhalb Sekunden Rückstand abschwingen kann, dann wäre es gut. Aber in unserem Team ist der Romed der Favorit."

Besagter Romed Baumann hat seine Nichtberücksichtigung für die Spezialabfahrt inzwischen verarbeitet. Der Tiroler hat seit Wengen "drei, vier Tage Slalom trainiert", am Samstag auch mit Hirscher in Sils unweit St. Moritz. "Es ist richtig gut gegangen", berichtete der Kombi-Bronzemedaillengewinner von 2013. Gleichwohl glaubt Baumann, dass es für ihn "brutal schwer" wird mit einer Medaille, "so wie sich Alexis Pinturault im Super-G und in den Abfahrtstrainings präsentiert hat."