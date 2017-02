Der Teambewerb ist längst erwachsen geworden

Es wurde im besten Fall herzlich gelacht, im schlechteren Fall geschimpft – der Mannschaftsbewerb, der 2005 in Bormio erstmals über eine WM-Strecke ging, war vor etwas mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr als ein Grundgerüst, an dem es zu feilen galt. Die Regeln waren kompliziert, Punkte mussten zusammengezählt werden in dem Rennen, das aus Super-G und Slalom bestand.

Und doch hatte man einen Nerv getroffen. "Skisport ist ein nationaler Sport", sagte ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel vor wenigen Tagen im KURIER-Interview. Also müsse auch ein Nationenbewerb ausgetragen werden.

Es wurde hin- und herüberlegt und 2010 der Modus geändert, seitdem wird ein Parallel-Rennen im K.-o.-System ausgetragen. Seit ein paar Jahren erfreut sich der Bewerb immer größerer Beliebtheit: Ständig gibt es Entscheidungen, im Kampf Frau gegen Frau und Mann gegen Mann ist mit freiem Auge erkennbar, wer vorne ist. Und überhaupt, es gibt Medaillen.

Kirchgasser und Schörghofer fehlen

Nicht zuletzt dieser Punkt ist auch für Marcel Hirscher ein Mitgrund, möglichst Teil des Teams zu sein. "Mein Wunsch ist sicherlich, auch im Teambewerb anzutreten, aber ich muss von Tag zu Tag und in der Früh schauen, was möglich ist", sagte der Silbermedaillengewinner der Kombination, der seit Donnerstag gesundheitlich angeschlagen ist.

Geplant ist, dass neben Hirscher die Slalomspezialisten Manuel Feller und Michael Matt starten, sowie die Damen Stephanie Brunner, Katharina Truppe und Ricarda Haaser. Die letzten zwei WM-Auflagen des Bewerbs hat Österreich gewonnen. Gastgeber Schweiz hingegen hat nur 2007 eine Bronzemedaille geholt und ist ansonsten bei der WM stets leer ausgegangen. Jedoch: Die letzten drei Teambewerbe im Rahmen des Weltcup-Finales haben die Eidgenossen allesamt für sich entschieden.

Michaela Kirchgasser verzichtet zugunsten von Riesentorlauf und Slalom auf den Teambewerb. Ihren Kollegen gibt sie den Rat: "Das Wichtigste ist der Start – und dass man sich nicht einschüchtern lässt." Und auch Philipp Schörghofer fehlt wegen seiner Kniebeschwerden. Dafür hat der 34-Jährige daheim schon eine Team-Goldmedaille aus dem Jahr 2015 hängen. Obwohl er damals gar nicht zum Einsatz kam ...