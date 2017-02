Das große Finale: Hirscher vs. Kristoffersen

Seit Freitagmittag hat Marcel Hirscher endlich jene Lücke in seinem Lebenslauf gefüllt, die den besten Techniker der Gegenwart so lange so gefuchst hat: Im vierten Anlauf sicherte sich der fünffache Gesamtweltcupsieger WM-Gold im Riesenslalom. 2009 Vierter, 2011 verletzt, 2013 und 2015 jeweils Silber hinter dem Amerikaner Ted Ligety, nun also die Krönung.

Slalom-Gold hat der Salzburger schon seit sechs Jahren daheim, doch wer Marcel Hirscher kennt, der weiß, dass er mit dem WM-Slalom auch noch eine Rechnung offen hat. Denn vor zwei Jahren schied er im Schneesturm von Beaver Creek als Führender nach dem ersten Lauf im Finale aus; er hatte nicht den Hauch einer Chance, in diesem wilden Flockenwirbel erfolgreich zu sein.

Hang zum Steilen

Derlei Ungemach hat Hirscher bei seinem letzten Auftritt bei dieser WM nicht zu befürchten. Um 9.45 Uhr und 13 Uhr (live ORFeins) wird der Stangenwald durchforstet, dazu gibt es mindestens Sonne, maximal wolkenlosen Himmel. Ideale Bedingungen also, und wäre die Piste noch steiler, Marcel Hirscher könnte etwas optimistischer sein. So aber sagt er: "Ich kann nicht mehr machen, als das Maximum herauszuholen. Die Topografie hier ist eigen."

Dazu kommt, dass der Salzburger etliche Trainings und Bewerbe in Körper und Kopf hat, zudem war auch sein Virus in der vergangenen Woche nicht förderlich. "Natürlich freue ich mich auf den Slalom, aber mein Energielevel war schon besser. Normalerweise gibt so eine Medaille, speziell die Goldene, dann aber doch noch einmal einen ordentlichen Boost."

Den wird Hirscher wohl auch brauchen: Henrik Kristoffersen ist der Mann, den es zu besiegen gilt. Auf den Slalom von Levi (Sieger: Hirscher) hatte der Norweger wegen seines Sponsor-Streits mit dem Verband verzichtet, danach siegte er fünf Mal, bei vier Rennen unmittelbar vor dem Österreicher. In Kitzbühel (Sieger: Hirscher) schied er im ersten Lauf aus, in Zagreb (Sieger: Manfred Mölgg) wurde Kristoffersen Dritter, Hirscher Sechster.

Große Hoffnungen

Der Konkurrenz ist es nur recht, dass alles nur vom Zweikampf Hirscher–Kristoffersen spricht. "Wir haben nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen", sagt etwa Manuel Feller. Der 24-jährige Tiroler ist heuer in die Weltspitze vorgestoßen, vom Speed her kann er mit Hirscher und Kristoffersen mithalten. Einzig die Konstanz fehlt ihm noch.

Eine Kopfsache – wie beim Slalom in Zagreb, als der Fieberbrunner bei Halbzeit vorne lag, dann aber am zweiten Tor einfädelte. Fünf Ausfälle hat Feller schon verzeichnet in diesem Slalom-Winter, zuletzt war er in Schladming freilich Sechster, dazu in Adelboden Siebenter und in Levi Fünfter. "Mein Kopf ist ganz frei, ich möchte im Ziel abschwingen und mir keine Vorwürfe machen", so lautet sein Ziel. "Hirn- oder sinnlos fahren werde ich nicht. Ich flieg’ aber lieber auf die Papp’n, als ich schwinge als Vierter oder Fünfter ab."

Hopp oder Tropp, das ist Manuel Feller. "Im Slalom traue ich mir von gar nichts bis alles zu. Ich habe schon gezeigt, dass ich der Beste der Welt sein kann. Der Hang hier ist wie in Levi: einfach, aber schwer zu gewinnen. Das Schlimmste, das passieren kann, ist, dass sie nachher wieder sagen: Jetzt hat der schon wieder eingefädelt."

Begleitet von seinem Olympiasieger-Bruder Mario rechnet sich auch Michael Matt am Sonntag so einiges aus. "Von den Ergebnissen her war ich heuer der zweitbeste Österreicher hinter Marcel." Freilich weiß der Tiroler: "Es gibt zwei Topfavoriten. Alle anderen können nur überraschen."