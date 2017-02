Die kleine Dame fällt allein schon wegen ihrer Pelzhaube auf, die sie im Winter so oft trägt. Und sie fällt durch ihre Herzlichkeit und ihr Lächeln auf. Madame Lizeroux hat neuerdings einen Weltmeister als Sohn und eine Weltmeisterin als Schwiegertochter in spe; wobei Julien Lizeroux nach dem Teambewerb die Gratulationen seiner Maman abwehrte: "Ich hab’ doch gar nichts gemacht", sagte der 37-jährige Sympathikus aus den französischen Alpen, der am Dienstag den Ersatzmann gab.

Eine Medaille hat er dennoch, und Tessa Worley, die sich ihre Goldene selbst erarbeitet hat, könnte am Donnerstag im Riesenslalom (9.30/13 Uhr, live auf KURIER.at) die nächste folgen lassen. Die 27-Jährige hat in diesem Winter drei der bislang sieben Bewerbe gewonnen und eine enorme Konstanz gezeigt: In den letzten sechs Bewerben war sie nie schlechter als Zweite. Mikaela Shiffrin aus den USA hat zwei Siege, dazu kommen die Italienerin Federica Brignone und Lara Gut aus der Schweiz, die noch immer auf die OP wegen ihres Kreuzbandrisses warten muss.

Überhaupt, die Italienerinnen: Mit sieben Stockerlplätzen sind die Azzurre in diesem Winter sehr dominant unterwegs. "Und wenn eine ausfällt, fährt halt andere vorne rein", weiß ÖSV-Damen-Cheftrainer Jürgen Kriechbaum.

Foto: kurier Solche Luxusprobleme hätte der Wahl-Tiroler auch gerne, doch weil Eva-Maria Brem nach ihrem Schien- und Wadenbeinbruch ihre kleine Kristallkugel für den Riesenslalom-Weltcup nicht verteidigen kann und Anna Veith sich zwar zurückkämpft, aber noch nicht so weit ist wie vor ihrer schweren Knieverletzung, hat Kriechbaum kein Luxusproblem.

Die Titelverteidigerin würde wohl ein mittleres Wunder brauchen für neuerliches Gold, zuletzt hat die 27-Jährige zwei Tage am Arlberg Riesenslalom trainiert, doch für sie selbst zählen vor allem persönliche Leistung und Risikobereitschaft, weniger die Platzierung.

Eine Überraschung wäre nach den bisherigen Saisonergebnissen am ehesten Stephanie Brunner zuzutrauen, die bereits Vierte und Fünfte war, nach einigen Ausfällen aber zuletzt im Europacup erst wieder Sicherheit finden musste und fand – sie gewann einen Super-G und hängte im Training in Innerkrems Manuel Feller um zwei Zehntelsekunden ab.