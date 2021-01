Ski-Weltcup live: So steht es beim Nachtslalom in Flachau

Nach klirrend kalten Tagen und blauem Himmel dürfte sich auch in Flachau am Dienstag Schneefall einstellen. Die immer stärker werdende Katharina Liensberger ist nach elf Slaloms in Serie in den Top-7 sowie zuletzt zwei dritten und zwei zweiten Plätzen fällig für ihren ersten Weltcupsieg.