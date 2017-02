Der Österreichische Skiverband (ÖSV) hat am Montag ein achtköpfiges Langlauf-Aufgebot für die am Mittwoch beginnenden 51. Nordischen Weltmeisterschaften in Lahti nominiert. Neben den neun Skispringern und sieben Nordischen Kombinierern sollen in Finnland bis 5. März damit 24 Athleten für Rot-weiß-Rot in die Konkurrenzen gehen. Ob Gregor Schlierenzauer springen wird, ist aber noch nicht ganz fix.

Im Vergleich zu den jüngsten Weltmeisterschaften in Falun ist das Aufgebot des ÖSV gleich groß. 2015 hatte Österreich mit einmal Gold und je zweimal Silber und Bronze bilanziert. Einziger Titelverteidiger im WM-Aufgebot ist Kombinierer Bernhard Gruber, der größte Medaillenkandidat der Österreicher ist aufgrund seiner aktuellen Form aber Skispringer Stefan Kraft. Der Salzburger (4 Siege) und sein Kollege Michael Hayböck (1) sind auch die einzigen Saisonsieger im Kader.

ÖSV-WM-Aufgebot für Lahti:

Skispringen (9 - 6 Herren/3 Damen): Stefan Kraft, Michael Hayböck, Manuel Fettner, Andreas Kofler, Markus Schiffner, Gregor Schlierenzauer; Daniela Iraschko-Stolz, Jacqueline Seifriedsberger, Chiara Hölzl

Nordische Kombination (7): Wilhelm Denifl, Paul Gerstgraser, Bernhard Gruber, Philipp Orter, David Pommer, Franz-Josef Rehrl, Mario Seidl

Langlauf (8 - 5 Herren/3 Damen): Dominik Baldauf, Max Hauke, Luis Stadlober, Bernhard Tritscher, Niklas Liederer bzw. Teresa Stadlober, Anna Seebacher, Lisa Unterweger