Ski: Damen-Rodeo auf dem Herren-Berg

Glück im Unglück sieht im Fall von Michaela Kirchgasser so aus: Beim Nachtslalom von Zagreb hatte sich die 26-Jährige am 3. Jänner eine Knochenprellung am Schienbeinkopf zugezogen – wie sich nach der Siegerehrung herausstellen sollte. Dritte war die Salzburgerin in Kroatien geworden, hinter Marlies Schild und hinter Tina Maze.



Am Samstag steht Kirchgasser in Kranjska Gora wieder am Start (10.00/13.15 Uhr, live ORFeins, Eurosport), früher als erwartet, ohne ein Technik-Rennen verpasst zu haben und durchaus zuversichtlich, ihre starke Slalom-Serie (9., 4., 6., 10., 3.) auch auf den Riesentorlauf übertragen zu können. An der Zeit wäre es: Am 24. Februar jährt sich ihr bisher einziger Weltcupsieg (Riesenslalom in der Sierra Nevada) zum fünften Mal. Im gleichen Winter sind die Damen auch zuletzt in Kranjska Gora gefahren, Kirchgasser kam damals zwei Mal in die Top 10.