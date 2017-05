Ski-Crosserin Anna Holmlund aus Koma erwacht

Die im Dezember 2016 in Innichen beim Training schwer gestürzte Ski-Crosserin Anna Holmlund hat nach monatelangem Koma das Bewusstsein wiedererlangt. Nach Angaben des schwedischen Skiverbandes vom Donnerstag ist die dreifache Weltcupsiegerin nach dem Schädel-Hirn-Trauma nun in der Lage, kurze Antworten auf Fragen zu geben.

Die 29-Jährige weise bedeutende Bewegungsstörungen auf, aber ihr Gesundheitszustand bessere sich, hieß es in einer Mitteilung. Holmlund wird in Kürze zur weiteren Rehabilitation in ihre Heimatstadt Sundsvall verlegt.