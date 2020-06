Ski-Crosser Zoricic tödlich verunfallt

Skicross ist eine spektakuläre, aber auch eine äußerst gefährliche Alpin-Disziplin. Vier Läufer rasen nebeneinander über einen mit Steilkurven und Sprüngen gespickten Kurs, dabei wurde in den vergangenen Jahren eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 90 km/h gemessen. Die spannenden Positionskämpfe bieten zwar jede Menge Action, sie bergen aber große Risiken: Die Angst, dass einander die Skicrosser mit den scharfen Skikanten verletzen, ist allgegenwärtig.



Nik Zoricic, der wie alle Skicrosser Helm und Rückenprotektor trug, wurde in Grindelwald ein Fahrfehler zum Verhängnis. In seinem Achtelfinallauf wählte der 29-Jährige beim Zielsprung eine falsche Linie: Er verfehlte das Ziel und krachte unmittelbar neben dem Zielpfosten mit voller Wucht in die Fangnetze, ehe er sich noch mehrmals überschlug. Obwohl die Ärzte sofort zur Stelle waren, konnten sie nichts mehr für den Kanadier tun.



Die Rennen in Grindelwald, wo an diesem Wochenende die Weltcup-Gesamtsieger im Skicross gekürt werden sollten, wurden nach dem Unfall sofort abgesagt. Die Skicross-Familie ist schwer geschockt. "Dieser schwere Verlust für unseren Sport macht uns alle zutiefst betroffen", erklärte Sabine Wittner, die Skicross-Koordinatorin beim ÖSV, "wir verlieren mit Nik Zoricic einen großartigen Menschen, vorbildlichen Sportler und guten Freund. "