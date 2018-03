Irgendwann sollte sie ja dann doch mal enden, die sieglose Zeit der österreichischen Abfahrer, und dieser 14. März war der Tag dafür. Und was für einer: Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer zogen beim Weltcup-Finale im schwedischen Åre einen Schlussstrich, 410 Tage nach dem letzten Erfolg von Hannes Reichelt in Garmisch-Partenkirchen am 28. Jänner 2017.

Der 26-jährige Gramastettner und der um ein Jahr ältere Afritzer wurden mit 1:20,21 Minuten gestoppt, das ist gleichbedeutend mit dem ersten Doppelsieg seit dem 28. Februar 2014, als der Salzburger Georg Streitberger und der Norweger Kjetil Jansrund in Kvitfjell als Sieger gefeiert worden sind.

Im Rennen um die kleine Kristallkugel setzte sich der Weltmeister von 2017 gegen den Weltmeister von 2007 durch: Der Schweizer Beat Feuz distanzierte seinen norwegischen Rivalen Aksel Lund Svindal um acht Hundertstelsekunden und verteidigte somit seine Führung in der Disziplinwertung.

Endstand:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:20,21 . Matthias Mayer (AUT) 1:20,21 3. Beat Feuz (SUI) 1:20,25 +0,04 4. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:20,33 +0,12 5. Thomas Dreßen (GER) 1:20,45 +0,24 6. Maxence Muzaton (FRA) 1:20,51 +0,30 7. Max Franz (AUT) 1:20,53 +0,32 8. Johan Clarey (FRA) 1:20,63 +0,42 9. Kjetil Jansrud (NOR) 1:20,64 +0,43 10. Brice Roger (FRA) 1:20,65 +0,44 11. Adrien Theaux (FRA) 1:20,71 +0,50 12. Marco Odermatt (SUI) 1:20,85 +0,64 13. Dominik Paris (ITA) 1:20,91 +0,70 14. Hannes Reichelt (AUT) 1:20,92 +0,71 15. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 1:20,93 +0,72 16. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:21,02 +0,81 17. Marc Gisin (SUI) 1:21,05 +0,84 18. Christof Innerhofer (ITA) 1:21,08 +0,87 19. Mauro Caviezel (SUI) 1:21,35 +1,14 20. Martin Cater (SLO) 1:21,40 +1,19 21. Gilles Roulin (SUI) 1:21,41 +1,20 22. Romed Baumann (AUT) 1:21,49 +1,28 23. Andreas Sander (GER) 1:21,60 +1,39 24. Bryce Bennett (USA) 1:21,98 +1,77

Anmerkung: Weltcup-Punkte nur für die Top 15