Viel heiße Luft um den neuen Airbag

Überraschung Nummer 1 in Gröden: Obwohl der Winter auf sich warten lässt, scheinen die Voraussetzungen für eine Weltcupabfahrt am Freitag erfüllt zu sein. Zumal am Mittwoch, ein regulärer Trainingslauf möglich war.

Überraschung Nummer 2: Der neue FIS-Weltcup-Oberboss Markus Waldner ( Italien) kündigte beim Teamcaptains-Meeting an, dass zwölf Piloten, darunter sechs Österreicher, im ersten Zeitlauf mit einem Airbag starten würden.

Überraschung Nummer 3: Die sechs ÖSV-Läufer rasten entgegen der offiziellen Ankündigung ohne Airbag über die Saslong. "Der Chef hat es uns verboten", sagten Hannes Reichelt und Matthias Mayer. Besagter Chef, der das Verbot aussprach, ist Andreas Puelacher. Ein ehrgeiziger, durchaus nicht unsympathischer Tiroler, der im Frühjahr die Nachfolge des zum deutschen Skiverband gewechselten Matthias Berthold antrat. Und dem im Abfahrtssport noch ein Erfolgserlebnis fehlt. Deshalb wollte Puelacher, als sich abzeichnete, dass die Piste am Donnerstag kein zweites Training zulassen würde, den einzigen Trainingslauf nicht zu Experimenten nutzen.

Kitzbühel-Sieger Reichelt dagegen sagt: "Mich hätt’s nicht gestört, ob ich was am Buckel hab oder net. Ich finde den Airbag super." Auch Olympiasieger Matthias Mayer denkt ähnlich: "Wenn ich am Start stehe und einen Airbag habe, gibt mir das ein Gefühl der Sicherheit."