Veith feiert ersten Weltcup-Sieg seit März 2015

Anna Veith feierte am diesem Sonntag ihren ersten Erfolg als Ehefrau und ihren ersten Sieg nach ihrem zweiten Comeback. Das erste nach ihrem schweren Trainingssturz am 21. Oktober 2015 hatte sie nach einem Podestplatz und vielen Rückschlägen nach der Ski-WM in St. Moritz abgebrochen – es folgte eine Operation, um endlich die chronisch entzündete Patellarsehne in den Griff zu bekommen.

"Im letzten Winter war ich einfach nicht bereit für gutes Rennfahren", sagte Anna Veith nun, "körperlich nicht und auch nicht mental. Die Knieoperation war sehr wichtig. Jetzt bin ich wieder auf dem Level, den ich brauche. Und ich muss mich bei all den Leuten bedanken, die immer an mich geglaubt und mir geholfen haben", sagte sie.

So klar der Einser neben ihrem Namen auf der Anzeigetafel aufleuchtete, so chaotisch sah es in Anna Veith aus: Die Emotionen fuhren Achterbahn mit der Salzburgerin, und nicht nur einmal flossen die Tränen der Erleichterung. "Ich hab’ mich jetzt mal für Olympia in Südkorea qualifiziert", sagte sie und lächelte, "das ist in unserem starken Team gar nicht so einfach. Jetzt geht es darum, bis Februar in die perfekte Form zu kommen."

"Ich habe heute mein Bestes gezeigt. Und jetzt weiß ich, was alles möglich ist", sagte die zweifache Gesamtweltcupsiegerin, die nun auch in weiteren Disziplinen wieder an die Spitze kommen will. Nach einem freien Montag wird sie am Dienstag im Riesenslalom von Courchevel den nächsten Anlauf nehmen. Doch leicht wird das nicht – nach ihrer langen Verletzungspause muss die Salzburgerin mit Nummer 31 starten. "Ich hoffe, ich darf zwei Läufe fahren und einen weiteren Schritt nach vorne machen", sagte sie am Sonntag. Immerhin: "Ich habe mit den Kolleginnen trainiert und da gesehen, dass ich mithalten kann. Aber mein Timing ist noch nicht ideal."