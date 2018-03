Sofia Goggia hat sich die kleine Kristallkugel für die Abfahrtswertung gesichert. Die Italienerin landete beim Weltcup-Finale in Åre in der letzten Abfahrt der Saison auf dem zweiten Rang und konnte ihre Führung in der Disziplinenwertung denkbar knapp verteidigen. Lindsey Vonn, die Tagessiegerin, hatte in der Endabrechnung ganze drei Punkte weniger als die italienische Olympiasiegerin.

"Ich hab's bisher nicht realisiert. Es war so schwierig. Es war natürlich sehr eng", sagte Goggia, die erstmals in ihrer Karriere eine Kristallkugel gewinnen konnte. "Ich habe so gelitten bis das Rennen endlich vorbei war", sagte die mit Nummer neun ins Rennen gegangene 25-Jährige.

Die Österreicherinnen hatten mit im Kampf um die vorderen Plätze kein Mitspracherecht. So wurde Nicole Schmidhofer als Neunte beste ÖSV-Läuferin. Anna Veith landete auf der stark verkürzten Strecke als 13. außerhalb der Top Ten. Ramona Siebenhofer wurde 20., Stephanie Venier 22. Von den 26 gestarteten Läuferinnen kamen 23 ins Ziel, unter den drei Ausgeschiedenen war auch die Schweizerin Lara Gut.

Endstand:

1. Lindsey Vonn (USA) 55,65 2. Sofia Goggia (ITA) 55,71 +0,06 3. Alice McKennis (USA) 55,93 +0,28 4. Viktoria Rebensburg (GER) 55,98 +0,33 5. Jasmine Flury (SUI) 56,02 +0,37 6. Johanna Schnarf (ITA) 56,08 +0,43 7. Tina Weirather (LIE) 56,14 +0,49 8. Breezy Johnson (USA) 56,21 +0,56 9. Nicole Schmidhofer (AUT) 56,34 +0,69 10. Nadia Fanchini (ITA) 56,36 +0,71 11. Ester Ledecka (CZE) 56,42 +0,77 12. Corinne Suter (SUI) 56,47 +0,82 13. Anna Veith (AUT) 56,60 +0,95 14. Wendy Holdener (SUI) 56,70 +1,05 15. Ragnhild Mowinckel (NOR) 56,74 +1,09 16. Michelle Gisin (SUI) 56,81 +1,16 17. Petra Vlhova (SVK) 56,82 +1,17 18. Tiffany Gauthier (FRA) 56,88 +1,23 . Kira Weidle (GER) 56,88 +1,23 20. Ramona Siebenhofer (AUT) 56,90 +1,25 21. Tessa Worley (FRA) 57,04 +1,39 22. Stephanie Venier (AUT) 57,15 +1,50 23. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 57,37 +1,72