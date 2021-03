Marco Schwarz verzichtet auf Riesenslalom in Kranjska Gora

Ohne WM-Bronzemedaillengewinner Marco Schwarz findet am heutigen Samstag der vorletzte Riesenslalom der Saison im slowenischen Kranjska Gora statt. Der Kärntner hatte sich nach dem Einfahren dazu entschieden, auf einen Start zu verzichten.

„Die Rückenschmerzen sind heute noch zu groß, und beim Riesenslalom muss man zu 100 Prozent fit und überzeugt sein, voll auf den Ski draufsteigen zu können. Sonst bringt es nicht viel.“ Nach Therapieeinheiten am Samstag will Schwarz am Sonntag im Slalom „zu 100 Prozent“ starten. „Das ist für mich auch das mit Abstand wichtigere Rennen. Wir werden alles geben, damit ich dann fahren kann, und ich bin überzeugt, dass wir das schaffen“, sagte Schwarz am Samstagvormittag.

Und das mit gutem Grund, kann er sich doch schon vorzeitig die kleine Kugel für den Slalom-Weltcup sichern.