Für viele kommt Sölden zu früh

Anna Veith, Lindsey Vonn, Aksel Lund Svindal - drei der absoluten Topstars der Alpinskiszene führen die Abwesenheitsliste beim Weltcupauftakt am Wochenende in Sölden an. Die Liste jener Sportler, die erst verspätet in den Skiwinter einsteigen, ist lang. Will sich Vonn in der kommenden Saison auf die Speedbewerbe konzentrieren, so sind viele andere nicht rechtzeitig fit geworden.

Veith benötigt nach der vor einem Jahr bei einem Trainingssturz auf dem Rettenbachferner erlittenen schweren Knieverletzung noch Zeit. "Ich tu alles, um ganz bald wieder zurück im Weltcup zu sein", teilte die 27-jährige Salzburgerin mit, ohne ihren genauen Plan zu erörtern. Der unter die Buch-Autorinnen gegangene US-Superstar Vonn indes steigt in Übersee ein. Das ist auch der Plan der Steirerin Cornelia Hütter, die sich vor ein paar Tagen eine Schuhrandprellung zugezogen hat und für Sölden passen muss.