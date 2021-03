Liensberger bei Slalom in Aare erneut auf Podestplatz-Kurs

Katharina Liensberger hatten schon am Freitag zwei Zehntelsekunden von ihrem Premierensieg im Weltcup getrennt. Die 23-jährige Vorarlbergerin hatte sich im ersten Slalom in Aare der Slowakin Petra Vlhova nur knapp geschlagen geben müssen. Am Samstag kann sich dieses Szenario nicht wiederholen, denn Vlhova schied bereits im ersten Durchgang des zweiten Slaloms aus. Damit endete für die 25-Jährige eine lange Serie: Vlhova nahm zuletzt am 29. Dezember 2016 (Semmering) nicht an einem zweiten Lauf teil. Ihr letzter Ausfall überhaupt datiert vom 10. Jänner 2017, da war sie im ersten Durchgang in Flachau ausgeschieden.

Liensberger liegt vor dem zweiten Lauf in Aare (13:45 Uhr) auf dem zweiten Rang, 0,19 Sekunden hinter der Führenden Mikaela Shiffrin. Die US-Amerikanerin war am Freitag Dritte gewesen. Dritte ist Lena Dürr aus Deutschland (+0,68 Sek.).