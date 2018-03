Der Super-G-Kristallkugelgewinner heißt auch in diesem Jahr Kjetil Jansrud. Der Norweger gewann am Sonntag in Kvitfjell vor dem Schweizer Beat Feuz und dem Franzosen Brice Roger und gewann somit den Super-G-Weltcup zum bereits dritten Mal.

Zum ersten Mal in dieser in der kommenden Woche zu Ende gehenden Saison landete in dieser Disziplin kein Österreicher auf dem Podest. Hannes Reichelt wurde als Siebenter bester ÖSV-Läufer, Max Franz wurde gleich dahinter geteilter Achter.

Der Super-G-Weltcup ging zum insgesamt siebenten Mal in Folge nach Norwegen. Jansrud gewann auch 2014/15 und 2016/17, dazwischen war Aleksander Aamodt Kilde erfolgreich. 2011/12, 2012/13 und 2013/14 hieß der Sieger Aksel Lund Svindal, der am Sonntag wie auch Olympiasieger Matthias Mayer ausschied. Vincent Kriechmayr landete knapp außerhalb der Top Ten.