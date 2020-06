Ski alpin: Im freien Fall Richtung Finale

Michael Walchhofer ist mittlerweile ÖSV-Vize und bemängelte in dieser Funktion im Dezember noch die Einstellung seiner Ex-Kollegen. Nach dem Dreifacherfolg von Saalbach (1. Mayer, 2. Franz, 3. Reichelt) verstummte die Kritik endgültig. Vielmehr ist die Chance realistisch, dass die Speedpiloten ihrem (in der Abfahrt stets pausierenden) Landsmann Marcel Hirscher auch in Garmisch bei dessen Weltcup-Duell mit Kjetil Jansrud Schützenhilfe geben. Zudem sagt der Norweger: " Garmisch mag ich nicht gern."

Jansrud konzentriert die Hoffnungen auf seine Heimrennen am übernächsten Wochenende in Kvitfjell, wo er in Abwesenheit von Hirscher den Titelverteidiger im Gesamtweltcup überholen möchte. Noch liegt Hirscher 116 Punkte vor Jansrud. Eine Führung, die Hirscher am Sonntag im Riesentorlauf durchaus ausbauen könnte. Mit 100 Punkten wird bekanntlich ein Sieg belohnt.