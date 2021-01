Halbzeitführung für Feller beim Night Race in Schladming

Manuel Feller,der in diesem Winter in Flachau seinen ersten Weltcupsieg feiern durfte, führt zur Halbzeit mit 39 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Norweger Sebastian Foss-Sollevaag, der den letzten Slalom in Flachau gewinnen konnte. Auf Rang drei liegt mit Michael Matt (+0,67) der nächste der erneut starken ÖSV-Slalomläufer. Marco Schwarz, der Führende im Slalomweltcup, hat als Sechster (+0,89) ebenfalls eine gute Ausgangsposition für den zweiten Durchgang. Adrian Pertl ist mit einem Rückstand von 1,89 Sekunden ebenfalls noch in Lauerstellung für eine Top-Platzierung.

Pech hatte Fabio Gstrein. Der hochveranlagte Ötztaler war in Richtung Top drei unterwegs, ehe ihm ein grober Fehler unterlief.