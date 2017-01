Österreichs Ski-Star Anna Veith wird die Weltcup-Abfahrt am Samstag in Cortina d'Ampezzo wohl auslassen. Sie werde zu "90 Prozent nicht fahren, die Belastung ist noch zu groß", erklärte die 27-jährige Salzburgerin nach dem Freitag-Training, in dem sie mehr als zweieinhalb Sekunden auf die Schnellsten verloren hatte. Im Super-G am Sonntag (11.30 Uhr) wird die Olympiasiegerin aber starten.



Veith war erst kurz vor dem Jahreswechsel nach ihrer schweren Knieverletzung, die sie sich im Oktober 2015 beim Training in Sölden zugezogen hatte, in den Weltcup zurückgekehrt. Seither hat die Weltmeisterin vier Riesentorläufe und einen Super-G bestritten. Lediglich im zweiten Semmering-Riesentorlauf am 28. Dezember holte Veith als 25. Weltcup-Punkte. Als Titelverteidigerin im Super-G und Riesentorlauf hat sie aber einen Fixplatz im ÖSV-Aufgebot für die WM in Sankt Moritz (6. bis 19. Februar).

Vonn-Sturz im Training

Lindsey Vonn erlebte im Training eine Schrecksekunde. Der US-Skistar stürzte auf ihren jüngst gebrochenen rechten Arm, wird aber am Samstag starten. "Mein Arm tut ein bisschen weh, aber es geht mir gut", gab die 32-jährige Weltcup-Rekordsiegerin im Zielraum Entwarnung.

Wichtigere Ergebnisse vom Freitag-Training in Cortina d'Ampezzo:

1. Verena Stuffer (ITA) 1:37,61 Min.

2. Lara Gut (SUI) +0,05 Sek.

3. Sofia Goggia (ITA) 0,34

4. Ilka Stuhec (SLO) 0,52

5. Johanna Scharf (ITA) 0,62

6. Fabienne Suter (SUI) 0,64

7. Stacey Cook (USA) 0,81

8. Stephanie Venier (AUT) 0,82

9. Mirjam Puchner (AUT) 1,03

10. Tina Weirather (LIE) 1,07

11. Nicole Schmidhofer (AUT) 1,19

Weiter:

14. Tamara Tippler 1,41

23. Elisabeth Görgl 2,12

30. Christine Scheyer 2,40

32. Anna Veith 2,58

37. Ricarda Haaser 2,93

52. Ramona Siebenhofer (alle AUT) 8,33

Ausgeschieden: Lindsey Vonn (USA), Elena Fanchini (ITA)