Nach dem Ausscheiden in der NHL setzte er sich nur drei Tage danach in den Flieger und kam am Dienstag um 8.40 Uhr in Wien an. Um 12 Uhr stand er auf dem Eis. Weshalb die Eile? "Die WM ist ein kurzes Turnier. Wir müssen schauen, dass wir schnell besser werden. Die Mannschaft ist sehr jung, aber auch sehr talentiert", sagt Crosby.

Der Stürmer der Pittsburgh Penguins ist zum ersten Mal seit 2006 wieder bei einer WM, weil sein Team in der ersten Play-off-Runde gegen die New York Rangers ausgeschieden ist. "Wenn das passiert, dann bist du natürlich enttäuscht. Man kann es leider nicht ändern. Aber weiterhin auf diesem Niveau Eishockey zu spielen, ist aufregend." Vor allem mit dem Ahornblatt auf der Brust. "Es erfüllt mich mit Stolz, dieses Trikot zu tragen. Jeder Bub in Kanada möchte für sein Land bei einer Weltmeisterschaft spielen."

Das Ziel bei der WM kann für den 24-maligen Weltmeister nur Gold sein, wie auch Coach McLellan verdeutlicht: "Wir sind nicht hier, um nicht Weltmeister zu werden. Aber wir wissen, dass es auch gute Gegner geben wird."