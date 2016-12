Shiffrin holt den Hattrick am Semmering

Mikaela Shiffrin hat den Semmering-Hattrick geschafft: Die Amerikanerin gewann nach den beiden Riesenslaloms am Semmering auch den Slalom, bereits ihren zwölften in Folge - das ist noch keiner Rennfahrerin vor ihr in einer Disziplin gelungen. Die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll hatte einst elf Abfahrten am Stück für sich entschieden hatte. Shiffrin fehlen damit noch zwei Siege, um Ingemar Stenmark einzuholen. Der Schwede hatte zwischen 1978 und 1980 14 Riesenslaloms en suite gewonnen.

Am Ende lag die 21-jährige Gesamtweltcupführende 0,64 Sekunden vor der Slowakin Veronika Velez Zuzulova und 1,54 Sekunden vor der Schweizerin Wendy Holdener. „Für heute bin ich fertig, aber ich bin glücklich“, sagte die körperlich leicht angeschlagene Shiffrin. „Es war ein großer Kampf. Heute schlafe ich gut.“

Die ÖSV-Damen konnten sich nach den Ausfällen von Kirchgasser, Truppe, Grünwald, Huber und Maier im ersten Durchgang am Ende doch noch freuen: Bernadette Schild steigerte sich nach einem fehlerhaften ersten Lauf als Beste mit der fünftbesten Zeit im Finale noch vom elften auf den fünften Rang (+2,01 Sekunden). Es war das dritte Top-Ten-Ergebnis für Schild in Folge und ihre beste Platzierung seit Februar. „Ich war zu nervös im ersten Durchgang, in zweiten war es dann viel besser.“

Erfolge gab es auch in der zweiten Reihe: Debütantin Katharina Liensberger (22./+4,40) und Ricarda Haaser (16./+3,65) holten ihre ersten Slalom-Punkte, Riesenslalom-Spezialistin Stephanie Brunner (20./+4,26) punktete zum zweiten Mal im Stangenwald. Insgesamt kamen zu den drei Semmering-Rennen laut offiziellen Zahlen 24.000 Zuschauer. Damit wurde ein neuer Rekord erzielt, wie Organisationschef Franz Steiner nicht ohne Stolz verkündete.

Nach der Pause zum Jahreswechsel sind die Damen als Nächstes in Zagreb mit dem Slalom um die Snow Queen Trophy an der Reihe (Dienstag, 3. Jänner, 13.00 bzw. 15.00 Uhr).